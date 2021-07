(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): AMENDOLA IN VISITA A GORIZIA, GOVERNO VICINO A ISTANZE TERRITORIO

“Grazie al governo Draghi per dimostrare attenzione a un territorio come quello di Gorizia Nova Gorica dove si sta costruendo il futuro dell’Europa. La conferma è arrivata questa mattina nel corso dell’incontro tra il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vincenzo Amendola, che detiene la delega per gli affari europei nel governo Draghi, al quale hanno partecipato, oltre al sottoscritto, anche la senatrice Tatjana Rojc, il presidente del GECT GO Paolo Petiziol e il capo di gabinetto del Comune di Nova Gorica (Slovenija), Gorazd Bozic. Esprimo grande apprezzamento per quanto emerso durante l’incontro, vale a dire la condivisione della possibilità che il governo Draghi possa essere vicino alla realizzazione di importanti opere pubbliche che oggi coinvolgono non solo Gorizia ma anche il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, con l’inserimento di uno spazio dedicato alla Capitale della cultura al tavolo di governo italo-sloveno. Non c’era bisogno di conferme in merito alla saggezza che questo governo avrebbe garantito sul piano comunitario. È importantissimo che il governo italiano sostenga tutto ciò che sta succedendo all’ormai ex confine tra Italia e Slovenia e che possa sostenere a ogni livello possibile questo laboratorio dell’Unione Europea del futuro. Quello che oggi succede a Gorizia Nova Gorica, domani sono certo accadrà in tantissime aree di confine in Europa. Per questo è importante raccogliere le sfide di oggi, per non trovarci impreparati domani”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

