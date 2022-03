(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): ALLARGAMENTO AI BALCANI OCCIDENTALI SUBITO

“Se c’è una cosa che in Europa non siamo ancora stati in grado di comprendere, è che le non scelte si pagano prima o poi. E solo ora che la crisi in Ucraina ci tocca da vicino, forse stiamo iniziando a capirlo. La questione dell’allargamento dell’Unione Europea ai Balcani occidentali non può più attendere. Così come il riconoscimento del Kosovo da parte di tutti gli Stati membri. Si tratta di un’area – e non lo dico solo io, ma lo dice la storia, lo sostengono gli esperti – estremamente fragile. Solo un coinvolgimento diretto nell’UE può finalmente garantire una certa stabilità, che si sta rincorrendo fin da troppo tempo. Basti vedere, oggi, all’atteggiamento ambiguo della Serbia che da un lato ammicca alla Commissione Europea e dall’altro a Putin. Un’Unione Europea forte, unita, con una difesa comune ed una politica estera unica non lascerebbe spazio a interpretazioni o all’improvvisazione. Non sorprendiamoci né scandalizziamoci di questi atteggiamenti però, perché gran parte della responsabilità è proprio imputabile alla lentezza nel garantire l’entrata nel disegno europeo. Facciamo “mea culpa” e rimediamo subito alle nostre “non scelte”. Allargamento ai Balcani occidentali subito!”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.