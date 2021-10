(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Ue. P. De Luca (Pd), chi non rispetta stato di diritto attacca l’Europa

“Chi nega il primato del diritto europeo e lo Stato di diritto, mette a rischio e attacca l’unità stessa e le fondamenta su cui l’Europa è stata costruita: democrazia, libertà, uguaglianza, rispetto dei diritti umani. Il Pd sostiene perciò con convinzione l’azione della Commissione a tutela dei valori fondanti dell’Unione, contro i governi che mettono in atto azioni lesive della democrazia e dei diritti fondamentali, che sostengono norme illiberali sull’indipendenza della magistratura, provvedimenti offensivi della dignità delle persone e norme restrittive della libertà di stampa o della libertà di insegnamento.

E diciamo no alle forze politiche, anche di casa nostra, che propongono un ritorno a un’Europa dei muri e delle barriere. Lo diciamo a chi pensa di creare nuovi partiti nazionalisti nell’Unione. Non portate indietro le lancette della storia. Gli interessi degli italiani e del Paese non si difendono alleandosi con la Le Pen, con Orban, con il premier polacco o con gli spagnoli di VOX, cioè con i nazionalisti che si sono opposti agli eurobond o al Next generation EU. L’Unione è una comunità fondata su regole e valori condivisi da rispettare nella loro totalità. E lo stato di diritto è il cemento dell’intera costruzione europea”.

Lo ha detto il vicecapogruppo dei deputati Pd Piero De Luca, intervenendo in Aula durante le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Roma, 20 ottobre 2021

