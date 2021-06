(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 UE: NEVI (FI),SALVAGUARDARE SIDERURGIA ITALIANA, PRESENTERO’ INTERROGAZIONE AL GOVERNO

“Ho appena ricevuto, da parte del vicepresidente Antonio Tajani, il testo dell’interrogazione, indirizzata alla Commissione europea, da lui firmata insieme agli altri colleghi di Forza Italia al Parlamento europeo per la salvaguardia della siderurgia italiana e europea. Condivido le preoccupazioni espresse, dopo la pubblicazione nelle ultime ore di una bozza del regolamento CBAM che sarà pubblicato il prossimo 14 luglio. Reputo importante e fondamentale che questo meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, comprenda anche l’acciaio inox e speciale. È importante infatti scongiurare la possibilità di delocalizzazioni che questo regolamento potrebbe generare. Annuncio che presenterò interrogazione al Governo per sapere la posizione dell’Italia per evitare che questo regolamento CBAM indebolisca la siderurgia del nostro Paese”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, vice presidente gruppo Forza Italia Camera dei Deputati.

