UE, LOSACCO (PD): PRESIDENZA SASSOLI UNA DELLE MIGLIORI DI SEMPRE

“Ricorderemo la presidenza di David Sassoli come quella che più ha contribuito ad innalzare il valore e la credibilità delle Istituzioni europee, trovando anche la strada per innovare senza sminuire il ruolo delle assemblee elettive. La rinuncia alla candidatura per scongiurare il rischio di una rottura del fronte europeista è un gesto di grande valore politico, di senso delle istituzioni, di amore per la casa comune europea. Grazie, David”. Così in una nota il deputato dem, Alberto Losacco.

Roma, 15 dicembre 2021

