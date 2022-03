(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Ue, Lega Pe a Sanchez: con guerra alle porte sinistra fa polemiche elettorali, vergogna

Bruxelles, 16 mar – “Con la guerra nel cuore dell’Europa, crisi energetica e conseguenze di due anni di pandemia, la priorità di Sanchez, Letta e della sinistra oggi è fare vergognose polemiche elettorali. Anziché parlare della Lega e dei suoi alleati europei, Sanchez guardi in casa propria e ci parli dei suoi amici in Ue, dall’ex primo ministro tedesco Schroeder tuttora lobbista di punta del Cremlino al Governo laburista di Malta che per anni ha concesso passaporti agli oligarchi russi. È notizia degli ultimi giorni che lo stesso Schroeder si sarebbe recato direttamente a Mosca, non per lavorare per la pace, ma addirittura per aiutare Putin ad aggirare le sanzioni. La sinistra punta il dito contro di noi, mentre al proprio interno ha il più grande lobbista di Putin in Europa? Anziché fare inutili polemiche, forse Letta e Sanchez farebbero meglio a preoccuparsi delle loro amicizie imbarazzanti”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo ID, e Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega.