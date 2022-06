(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Ue, Lega: libri che promuovono antisemitismo in Palestina finanziati da Ue? No grazie

“Assurdo che i fondi Ue prevedano condizionalità per gli Stati membri e non in questo caso”

Bruxelles, 17 giu – “È notizia di questi giorni l’ok della Commissione Europea a fornire 224 milioni di euro in aiuti all’Autorità Palestinese, in aggiunta ad altri 92 milioni già stanziati a Unrwa e 25 milioni per aiuti umanitari, come parte di un finanziamento complessivo totale di circa 1 miliardo e 152 milioni di euro in fondi Ue alla Palestina nel periodo 2021-2024. Desta preoccupazione la denuncia, effettuata da alcuni studiosi e associazioni, che parte di questi fondi servirebbero a finanziare anche la pubblicazione di libri di testo che promuovono contenuti antisemiti, esaltano gli attentatori omicidi e calpestano i diritti delle donne. Inaccettabile che ciò possa avvenire con il benestare dell’Ue, allarmante che non venga richiesta alcuna garanzia. Mentre Bruxelles prevede sempre con grande severità e attenzione il rispetto di standard e criteri da parte degli Stati membri Ue in merito all’elargizione di finanziamenti, ora che si tratta di dare milioni di euro dei nostri cittadini all’Autorità Palestinese non si prevede alcuna condizionalità? Assurdo: la difesa dei diritti e dei valori deve essere universale e valere per tutti”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione Affari Esteri e della commissione Bilancio.

🔊 Listen to this