(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 Ue, Lega: in plenaria dibattito su caso Sms Von der Leyen-Pfizer, vittoria Lega

Bruxelles, 4 mar – “Dopo le nostre richieste, la prossima settimana il Parlamento Europeo ospiterà un dibattito sulla vicenda dello scambio di Sms tra Ursula Von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, avvenuta in piena pandemia e proprio mentre l’Ue stava contrattando l’acquisto di vaccini e criticata dallo stesso Mediatore europeo. La Lega aveva chiesto fin da subito di fare chiarezza, senza trovare risposte da Bruxelles: a seguito di ripetute insistenze, finalmente il Parlamento affronterà la questione con un dibattito ad hoc. Esprimiamo soddisfazione: questa non è una vittoria della Lega, ma un passo necessario, a salvaguardia dei principi della trasparenza. Ci auguriamo che l’Ue colga l’occasione per fare la massima chiarezza su quanto avvenuto”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi, capo delegazione Lega, e Marco Zanni, presidente gruppo Id.