(AGENPARL) – mar 21 luglio 2020 UE: LABRIOLA (FI), BATTAGLIA NON E’ ANCORA VINTA, ORA COMPITO PIU’ DIFFICILE

“Conte in Europa ha vinto una partita ma certo non la guerra. Ora sarà necessario dimostrare di essere un paese serio, riuscire ad utilizzare i fondi in maniera opportuna e in questo l’Italia non è mai stata un buon esempio”.

Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

“La partita sul Recovery Found non poteva concludersi in maniera diversa perché in ballo non c’era solo la stabilità degli stati più colpiti dal Covid ma il futuro stesso dell’Europa. Ora viene il compito più difficile: l’Italia deve riuscire a spendere bene le risorse. E’ giunto inoltre il momento di decidere sul Mes, che noi riteniamo fondamentale perché di quei 37 miliardi la nostra sanità, soprattutto quella del Sud, ha disperato bisogno. Non si può perdere altro tempo, occorre lavorare per il bene del Paese. La battaglia non è ancora vinta e Conte, al di là delle dichiarazioni di circostanza, lo sa benissimo”, conclude.

