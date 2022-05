(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Ue: Gelmini, cambiata rispetto a 10 anni fa grazie alla buona politica

“L’Europa è al centro di tutte le nostre politiche. Non era scontato. Se dieci anni fa qualcuno ci avesse detto che sul Pianeta si sarebbe abbattuta una pandemia devastante e che, a seguire, si sarebbe sviluppata una guerra nel cuore dell’Europa, probabilmente nessuno avrebbe immaginato che le parole più frequenti nel dibattito pubblico su questi eventi sarebbero state ‘Unione Europea’”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo all’evento “Lazio presente con l’Europa nel futuro”, in corso a Roma.

“L’Unione di oggi non è l’Unione di un decennio fa. La risposta dell’Europa alla crisi del Covid e alla guerra in Ucraina, è sideralmente distante dalla risposta che fu data alla crisi greca.

L’Unione ha dimostrato di saper apprendere dai propri errori. Il cambiamento è avvenuto senza che nulla sia cambiato: le istituzioni dell’Unione sono le stesse, i meccanismi di funzionamento di parlamento, commissione, organismi europei, non sono mutati. Ciò che è cambiato dunque, l’ha cambiato la politica. Ed è stata buona politica”.

Fabrizio Augimeri

