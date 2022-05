(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Ue: Da Re (Lega), scarso sostegno a nostre PMI. Commissione bocciata da Corte Conti europea

Bruxelles, 27 mag – “Una clamorosa bocciatura quella della Corte dei Conti europea nei confronti della Commissione accusata di non aver raggiunto i risultati sperati a sostegno delle piccole e medie imprese europee. In una relazione del 2022, infatti, la Corte avrebbe sottolineato una scarsa coerenza delle attività volte a soddisfare le esigenze delle PMI in termini di internazionalizzazione, sostenendo la mancanza di coordinamento tra le attività dell’UE e degli Stati membri. Non solo, la Commissione non si sarebbe sempre adeguatamente concentrata sulla sostenibilità finanziaria dei programmi di sostegno, molti dei quali sono stati interrotti nonostante i risultati positivi raggiunti. La Commissione spieghi, quindi, quali strumenti finanziari intende adottare per assicurare la sostenibilità finanziaria dei programmi, chiarisca come farà per rendere più facilmente accessibili le informazioni sul sostegno all’internazionalizzazione e in che modo intende incentivare la conoscenza dei programmi dell’Ue alle aziende europee che ancora non conoscono ancora gli strumenti e i progetti disponibili”.

Lo dichiara l’eurodeputato della Lega Gianantonio Da Re.

