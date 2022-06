(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 Ue, Conte (Lega) sulla via di Santiago per il Parlamento Europeo: “Esempio da seguire con Colline Prosecco”

Santiago de Compostela, 25 giu – “Oggi si conclude il mio viaggio sui territori del Cammino di Santiago, che ho compiuto, insieme ai colleghi dell’intergruppo del Parlamento europeo su patrimoni e percorsi culturali. Per me è stata una forte emozione come esperienza oltre che un’opportunità unica, ricca di incontri con autorità locali, per osservare da vicino una delle best practice a livello europeo in materia di percorsi e pellegrinaggi, ma anche e soprattutto per favorire scambi per future iniziative di collaborazione sia culturali che turistiche tra Paesi Ue. Il Cammino è simbolo di concordia e di solidarietà che unisce Santiago, Roma e Gerusalemme. Da un punto di vista turistico è senza dubbio un esempio a cui guardare in Veneto il Cammino Unesco, ovvero i 52 chilometri da Vittorio Veneto a Vidor che rappresentano una opportunità per tutti per godere del magnifico paesaggio che sono le colline della Marca trevigiana. Le rotte culturali sono anche uno spazio di convivenza e condivisione in cui si incontrano culture, rispetto dei valori e dell’identità, sostenibilità e anche sport. Ma soprattutto sono un volano per l’economia dei territori interessati e contribuiscono allo sviluppo regionale e delle comunità locali, oltre che alla conservazione del paesaggio e dei beni culturali”.

Così in una nota Rosanna Conte, europarlamentare della Lega, a margine della missione dell’intergruppo del Parlamento europeo “European Cultural Heritage, the Ways of St. James and other European cultural routes”.

🔊 Listen to this