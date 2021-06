(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Ue, Campomenosi (Lega) incontra Mickoski, presidente partito macedone VMRO-DPMNE

Bruxelles, 28 giu – Oggi a Bruxelles, incontro tra Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, e Hristijan Mickoski, presidente del partito macedone VMRO-DPMNE.

“La Macedonia è una realtà molto importante per comprendere quanto accadrà nei prossimi anni nell’area dei Balcani Occidentali. Per la Lega, partito di Governo con una cospicua rappresentanza in Parlamento Europeo, è importante confrontarsi con le forze politiche di quell’area perché l’Italia potrà sicuramente giocare un ruolo importante sia per sviluppare commercio e infrastrutture che per superare definitivamente le tensioni sociali e culturali che, in diverse occasioni, sono emerse nel passato”, ha scritto Marco Campomenosi sui suoi profili social.

🔊 Listen to this