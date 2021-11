(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 Ue: Calabria, grazie a Tajani e FI ritirate linee comunicazione

“La protesta contro il documento redatto dalla Commissione Ue sulla comunicazione ‘inclusiva’, che ha visto in prima Forza Italia a partire dal Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, è stata decisiva per evitare l’errore macroscopico commesso con quel testo. L’evoluzione del progetto europeo non potrà né dovrà mai avere come precondizione il dissolvimento della nostra identità e, tanto meno, la messa in mora culturale della tradizione cristiana, ricordata peraltro dalla bandiera comune, ispirata alle 12 stelle della corona di Maria”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

🔊 Listen to this