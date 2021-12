(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Ue: Calabria (FI), ‘Madonna trans’? Si rispettino nostri valori

Alla vigilia della Festa dell’Immacolata, l’attivista Riccardo Simonetti, ambasciatore speciale Ue per i diritti Lgbt, si è fatto ritrarre nei panni della Vergine Maria in versione trans. L’ennesimo attacco gravemente offensivo ad uno dei simboli della Cristianità per un #Natale all’insegna del politically correct. Ora basta, ci vuole rispetto per i nostri valori e per la nostra identità, culturale e religiosa.

