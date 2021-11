(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Ue: Calabria (FI), inaccettabili indicazioni Commissione su Natale

“I contenuti del documento interno della Commissione Europea per realizzare una ‘comunicazione inclusiva’ superano qualsiasi limite di buonsenso. Le indicazioni inaccettabili dell’Ue sono l’esempio di come sovvertire il concetto di inclusione nella negazione burocratica delle fondamenta della nostra società”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “L’Europa in cui crediamo noi non si vergogna delle sue radici cristiane, delle sue tradizioni, della sua identità. Al contrario, le custodisce e valorizza, perché solo così si garantisce il rispetto reciproco”, conclude.

