(AGENPARL) – sab 11 luglio 2020 UE: BRUNETTA, “SIANO BENVENUTE LE CONDIZIONALITÀ PER LE RIFORME”

“Il fatto che i paesi cosiddetti frugali stiano vincendo nell’attuale dibattito pre Consiglio Europeo nel mettere come condizione necessaria e non negoziabile per aver accesso a risorse europee di qualsiasi tipo, siano esse grants o loans, le riforme, è da leggersi come una grande occasione, forse l’unica che ci è data di percorrere, con una ineludibile “condizionalità virtuosa”, non solo da accettare, ma da cavalcare per chi sarà al governo del Paese nei prossimi mesi”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale sul Riformista.

“Lo ripetiamo. Questa crisi, il grande piano europeo a 4 pilastri formulato dalla Commissione Europea per uscirne, e le riforme che ci vengono richieste, potrebbero essere l’ultima grande nostra occasione. Come dunque trasformare una apparente sconfitta in un sentiero di vittoria. Un percorso di rinascita su cui coalizzare tutte le risorse migliori del Paese. Nel Consiglio Europeo dei capi di Stato e di governo del 17-18 luglio l’accordo si farà. Non sappiamo ancora se con la configurazione ipotizzata da Ursula Von der Leyen di 750 miliardi di euro (500 miliardi di grants e 250 miliardi di loans) o con quella caldeggiata dall’asse franco-tedesco (500 miliardi di grants, nessun loan, dal momento che i prestiti saranno garantiti dagli altri 3 pilastri finanziari). La cosa, a questo punto, non appare più così rilevante. Quello che invece a noi appare determinante sarà, nel metodo e nel merito, la condizionalità virtuosa con i relativi meccanismi di controllo. Detto in altri termini, noi ci fidiamo molto di più delle regole europee che dell’italica inefficienza, del lassismo, e dell’opportunismo che ci hanno portato all’attuale disastro. Insomma, l’egoismo dei frugali potrebbe diventare il miglior alleato di chi in Italia vuole la giustizia giusta e tempestiva, vuole un mercato del lavoro efficiente e trasparente, vuole fare emergere il sommerso, vuole eliminare l’evasione fiscale, vuol far funzionare la burocrazia dalla parte dei cittadini, vuole finalmente un territorio rispettato e tutelato dagli abusivismi, vuole più giustizia sociale, più ascensori sociali, più merito, più meritocrazia, una scuola all’altezza della competizione globale, una università che non faccia scappare i migliori, insomma i tanti sogni di tante generazioni, come la mia, che ad oggi risultano amaramente sconfitte. Ecco, l’egoismo anseatico potrebbe fare questo miracolo, in stretta alleanza con il “momento Merkel”. Per questo pensiamo che la sconfitta all’Eurogruppo possa essere per noi una grande occasione”.

