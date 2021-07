(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 UE: BOND (FI), MITE AGGIORNI TABELLA CLASSIFICAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA A QUELLA COMUNITARIA

“Il ‘Bonus mobili’ 2021 che stanzia incentivi sotto forma della detrazione Irpef del 50% di una spesa fino a 16.000 euro per l’acquisto di grandi elettrodomestici è impantanato nella mancata pubblicazione dell’adeguamento tra la vecchia e la nuova classificazione europea di efficienza energetica entrata in vigore il 1° marzo 2021. Il Bonus mobili 2021 prevede che l’incentivo spetti solo per gli apparecchi di efficienza energetica a partire dalla classe ‘A+’ (‘A’ semplice per i forni) della vecchia classificazione energetica che si estendeva per altre due classi superiori, ‘A++’ e ‘A+++’. Con la nuova certificazione energetica, sono state riclassificate le varie classi di efficienza energetica, spazianti dalla ‘G’ (la meno efficiente) alla ‘A’ (la più efficiente)”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond.

“Il cambio di tabella voluto dall’Unione Europea – ha aggiunto – ha fatto sì che il Bonus Mobili poggiasse su una previsione che non esiste più, esponendo al rischio di non incassare lo sconto fiscale tutti gli acquirenti di nuovi grandi elettrodomestici a seguito della ristrutturazione della propria abitazione. Il tutto perché il ministero della Transizione ecologica, nuovo titolare delle competenze in fatto di energia dopo il passaggio dal ministero dello Sviluppo economico, non ha ancora emanato la relativa tabella delle nuove equivalenze tra la vecchia e nuova classificazione europea di efficienza energetica. Gli operatori del settore, ad iniziare da Aires Confcommercio (l’associazione dei rivenditori specializzati in elettrodomestici), sono preoccupati dell’incertezza venutasi a creare che espone in consumatori a colpe non loro per il mancato tempestivo adeguamento. L’auspicio è che il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenga al più presto a sanare la situazione, stando ben attento che l’equivalenza tra la vecchia e nuova classificazione di efficienza energetica non passi semplicemente dalla vecchia ‘A+’ alla nuova ‘A’: oltre al danno, sarebbe una beffa, in quanto elettrodomestici con efficienza nella nuova classificazione ‘A’ semplicemente sul mercato non esistono”.

