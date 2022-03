(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 [Image]

Ue, Bonafè (PD): Bisogna accelerare sull’autonomia strategica dell’Europa

Intervento in Plenaria di Simona Bonafè, europarlamentare del Partito democratico, sul Consiglio europeo.

“L’invasione militare dell’Ucraina voluta da Putin ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa.

Ma la guerra in Ucraina non è solo l’aggressione contro uno stato sovrano, è un attacco frontale ai nostri valori di libertà autodeterminazione e democrazia e se vogliamo che questi valori siano ancora garantiti in futuro, in Europa e altrove, dobbiamo saper cogliere fino in fondo la nuova fase che si apre.

L’Unione europea ha risposto con tempestività e coordinamento con una serie di pacchetti di sanzioni economiche e aiutando i milioni di profughi arrivati ai nostri confini.

Non era scontato, Putin contava sulle nostre divisioni interne ma ha sbagliato! Ancora una volta l’Unione di fronte alle difficoltà ha saputo agire unita.

Ma non basta. Questa guerra sta mostrando la necessità di accelerare sulla nostra autonomia strategica: riducendo la dipendenza energetica, rafforzando la nostra capacità di difesa comune, parlando con una sola voce in politica estera, costruendo una base economica europea più solida.

Il vertice di Versailles, nel sottolineare il sostegno totale dell’Unione all’Ucraina, ha messo anche a fuoco le sfide più urgenti che abbiamo davanti. Ora però devono seguire azioni, già dalla riunione del prossimo consiglio, a partire dalla risposta alla crisi energetica con forti investimenti nelle fonti rinnovabili, con stoccaggio e acquisto comuni di gas per ridurre già da quest’anno, già da ora, la dipendenza delle forniture russe, e con l’introduzione di un tetto massimo europeo al prezzo del gas per calmierare ora e in futuro i prezzi dell’energia ed evitare il collasso di famiglie e imprese.

Solo rafforzando la nostra autonomia strategica saremmo davvero in grado di far prevalere la forza della legge alla legge della forza di Putin”.