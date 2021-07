(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 Ue, Bernini (Fi): via libera Pnrr risultato straordinario

“Martedì l’Ecofin darà il via libera definitivo al Pnrr italiano: è un risultato straordinario e impensabile fino a pochi mesi fa, frutto del cambio di passo del governo Draghi e del clima di coesione nazionale imposto dall’emergenza. Ma siamo solo all’inizio dell’opera: ora dobbiamo procedere a tappe forzate con le riforme di giustizia, fisco, concorrenza e burocrazia e serve un surplus di responsabilità da parte di tutti. Per questo chi parla di Vietnam o di terza guerra mondiale in Parlamento contro la riforma Cartabia non ha ancora chiaro che la posta in gioco è il futuro del Paese”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

