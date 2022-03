(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 Ue, Bernini (Fi): nuovo Ngeu ipotesi su cui ragionare per affrontare crisi guerra

“Le risorse del Next generation Eu, che oltre ad essere ben indirizzate devono essere ben spese, sono tante ma potrebbero non essere sufficienti per affrontare le conseguenze della nuova crisi economica in atto. Com’è avvenuto per il Covid, dunque, è opportuno che l’Unione europea si doti di nuovi strumenti finanziari flessibili, sulla scorta di quelli già messi in campo e che si sono rivelati fondamentali per la ripresa economica. In questa prospettiva, il vertice dei Paesi mediterranei convocato da Draghi sarà un passaggio importante per fare fronte comune contro le resistenze del “cartello del Nord”. Lo shock bellico è comune in tutta Europa e siamo tutti convinti della opportunità delle sanzioni, ma non possiamo permettere che le conseguenze siano asimmetriche”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

