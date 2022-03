(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 Ue, Bernini (Fi): modificare regole su gas e agricoltura

“La decisione sul tetto massimo al prezzo del gas deve necessariamente essere presa a livello europeo, perché procedere in ordine sparso significherebbe penalizzare i singoli Paesi, anche se questo non toglie ovviamente l’urgenza di varare un fondo per sostenere i settori più in crisi. Noi chiediamo al governo interventi rapidi, compreso l’inevitabile scostamento di bilancio, ma siamo di fronte a una crisi talmente grave che richiede anche un cambio di passo dell’Ue: sull’agricoltura, ad esempio, è indispensabile modificare le regole comunitarie che impongono limiti alle semine, che con lo stop forzato delle importazioni appaiono paradossali e anacronistiche”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

