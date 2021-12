(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Ue, Bernini (Fi): direttiva su immobili mina certezze e mercato

“La transizione ecologica non può trasformarsi in una stangata per i proprietari di case e in uno stravolgimento del mercato immobiliare, che è la principale fonte di ricchezza dei risparmiatori italiani. Per questo va assolutamente corretta la direttiva europea che impone requisiti minimi obbligatori di efficienza energetica per vendere o affittare gli immobili. Il patrimonio abitativo italiano, soprattutto nei centri storici, è in gran parte caratterizzato da edifici la cui riqualificazione richiede tempi lunghi, oltre che risorse non indifferenti, e gli standard e i tempi fissati dalla Commissione europea appaiono del tutto irrealistici. Bisogna rassicurare i proprietari, perché la casa è un bene prezioso, il cui valore non può essere compromesso da un diktat che non tiene conto della realtà”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa Senato Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica – Piazza Madama, 00186 Roma RM

Sito del Gruppo Forza Italia Senato



Riferimenti social