(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Ue, Bernini (Fi): bene task-force sul gas, ma serve tetto europeo

“Da Bruxelles oggi sono arrivati due ottimi segnali: il via libera della Commissione europea ai nuovi aiuti di Stato per sostenere i settori più colpiti dal caro energia e la proposta di creare una task force per gli acquisti comuni di gas sul mercato internazionale, sulla scorta di quanto avvenuto con i vaccini anti Covid. Ma è assolutamente necessario un ulteriore step: il tetto al prezzo del gas a livello europeo, un passaggio inevitabile per calmierare subito i prezzi dell’energia e scongiurare così altri blocchi produttivi, oltre che l’impossibilità di far quadrare i bilanci di molte famiglie”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica