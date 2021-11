(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 “Oggi come @TheProgressives abbiamo chiesto a @IratxeGarper di negoziare con i gruppi politici insieme a @DavidSassoli, per una presidenza progressista al @Europarl_IT anche dopo gennaio. L’Europa non è più quella dei conservatori e dei liberali di destra, non si torna indietro”.

