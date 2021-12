(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Ue: Battilocchio (Fi), bene le conclusioni Consiglio Europeo su Immigrazione

“Le conclusioni del Consiglio Europeo in materia di Immigrazione sono soddisfacenti: ben 6 punti specifici dedicati agli “aspetti esterni della Migrazione” costituiscono una cornice importante per l’azione nei prossimi mesi. Sono state accettati, nel testo finale, alcuni spunti proposti dal nostro Paese che vanno nella giusta direzione . Ora però è basilare un’azione conseguente rispetto agli impegni presi, in cui non possono essere ammesse incertezze ed esitazioni. Il tema Immigrazione non può che essere affrontato a livello comunitario e va portato avanti con politiche concrete e di lungo termine, non come risposta all’emergenza di turno. La difesa delle frontiere ed il contrasto all’immigrazione clandestina non possono più essere lasciati sulle spalle dei paesi ue di confine, come spesso accaduto in passato. Quindi, bene le conclusioni del Consiglio europeo, ma ora vigili ed attenti ad una conseguente rapida azione in questo ambito”. Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione del movimento azzurro.

