(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 Ue, Basso (Lega), Verhofstadt si assuma responsabilità sue calunnie, risponda alla giustizia

Strasburgo, 13 set – “Guy Verhofstadt calunnia Matteo Salvini con insulti e falsità, ma poi non ha nemmeno il coraggio di rispondere delle proprie stesse parole, è vergognoso. Come per la sinistra in Italia, anche in Europa valgono due pesi e due misure: in un tweet vergognoso, Verhofstadt invocava un processo per Salvini per il caso Gregoretti e lanciava accuse infondate e infamanti. Un conto è la polemica politica, anche accesa, altro conto sono le diffamazioni e le accuse completamente infondate, inaccettabili. Mentre Matteo Salvini ha affrontato il processo Gregoretti a testa alta, con la pronuncia di non luogo a procedere e la piena assoluzione, Guy Verhofstadt, di fronte a un procedimento penale aperto dalla Procura di Trento sulle sue affermazioni, fugge a gambe levate e invoca l’immunità parlamentare. Ecco l’ennesimo caso di doppio standard, ecco la differenza tra chi come Salvini ha il coraggio delle proprie azioni e chi, vigliaccamente, non si assume la responsabilità delle proprie affermazioni”.

Così in una nota Alessandra Basso, avvocato, europarlamentare della Lega, componente della commissione Juri.

🔊 Listen to this