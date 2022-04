(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 UE, AIROLA (M5S): EUROPA UNITA SAREBBE POTENZA. SUO FUTURO STA IN UNIONE DEI POPOLI

Roma, 27 aprile – “La grande Consultazione Popolare europea sul Futuro dell’Europa si è mossa da presupposti finalmente nuovi e corretti. Non più una Europa concepita esclusivamente come insieme di Stati, Nazioni e Governi avversi a cedere sovranità, ma un’Europa dei Popoli che parte dai Popoli, per ricostituirsi unità. Non potrà esistere un’Unione europea calata dall’alto, tantomeno in mezzo a pulsioni e forze centrifughe geopolitiche e potenze internazionali che mirano a dividere l’Europa o a controllarla, piuttosto che unirla. Perché un’Europa Unita sarebbe un competitor internazionale imponente e potente. Perché il nostro Pil può essere comparabile a quello dell’Asia e del Nord America. Questo mondo straziato da guerre e divisioni non si cambia con gli interessi delle multinazionali e dei governi ma con gli obiettivi comuni dei Popoli che vogliono pace e prosperità. Con una vera visione di politica interna ed estera comune, potremo allora ambire ad una vera difesa comune europea”.

Lo ha dichiarato intervenendo in aula il senatore cinquestelle Alberto Airola nel corso della discussione di mozioni sulla Conferenza sul futuro dell’Europa.

