Udział sekretarza stanu w KPRM, rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera

w wydarzeniach związanych z rozstrzygnięciem naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w województwie pomorskim

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 25 października br., sekretarz stanu w KPRM, rzecznik prasowy rządu Piotr Müller weźmie udział w wydarzeniach związanych z rozstrzygnięciem naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w województwie pomorskim.

Program prasowy:

godz. 11.20 udział sekretarza stanu w KPRM, rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera w wydarzeniu związanym z rozstrzygnięciem naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Lęborku

·przewidziano wypowiedź dla mediów

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, sala 13

otwarte dla mediów

godz. 13.15 udział sekretarza stanu w KPRM, rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera w wydarzeniu związanym z rozstrzygnięciem naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Słupsku

·przewidziano wypowiedź dla mediów

Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Sala sesyjna 211,

II piętro

otwarte dla mediów

godz. 15.15 udział sekretarza stanu w KPRM, rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera w wydarzeniu związanym z rozstrzygnięciem naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Bytowie

·przewidziano wypowiedź dla mediów

Zamek w Bytowie, ul. Zamkowa 2, sala portretowa

otwarte dla mediów

