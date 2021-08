(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Warszawa, 8 sierpnia 2021 r.

Udział premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystym otwarciu odcinka drogi S61 via Baltica

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 9 sierpnia br., o godzinie 12.45, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystym otwarciu odcinka drogi S61 via Baltica

Piątnica Poduchowna, MOP Górki Wschód (wjazd 53°16’25.9″N 22°07’58.9″E)

Otwarte dla mediów

Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą wizyty prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 12.00. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 11.30.

