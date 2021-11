(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 Warszawa, 26 listopada 2021 r.

Udział premiera Mateusza Morawieckiego

w uroczystościach pogrzebowych uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego śp. Maurycego Mochnackiego

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 27 listopada br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego śp. Maurycego Mochnackiego.

Program prasowy:

godz. 11.20 rozpoczęcieuroczystości sprowadzenia szczątków śp. Maurycego Mochnackiego

Wojskowy Port Lotniczy Warszawa-Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1C

otwarte dla akredytowanych mediów

godz. 11.30 wyprowadzenie trumny z pokładu samolotu wojskowego CASA

Wojskowy Port Lotniczy Warszawa-Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1C

photo opp – POOL

godz. 13.00 udziałpremiera Mateusza Morawieckiegowmszy żałobnej

·przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Katedra Polowa WP, ul. Długa 13/15

otwarte dla akredytowanych mediów

godz. 14.30 udział premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystości pochówku na Cmentarzu Wojskowym

Cmentarz Wojskowy, ul. Powązkowska 43/45otwarte dla akredytowanych mediów

O przyznaniu POOL-a redakcje zostaną powiadomione indywidualnie.

Udział w POOL wyklucza udział w innych częściach uroczystości na WPL.

Sygnał realizacyjny ze wszystkich punktów zapewnia TVP. Poniżej informacje dotyczące sygnału satelitarnego:

SPACE SEGMENT

Satellite: EUTELSAT 33E at 33,10°E

BEACON signal: Beacon1: 11702.40 MHz/ X-pol;

Transpondeur: 133

Uplink: Vertical/ Dowlink: Horizontal

T.S.R

Occ. Bw

Info BitRate

F.E.C.

Modulation

Roll Off

Pilot

Insertion

Uplink Freq.

Downlink Freq.

Uplink EIRP at 0 dB/K

(Msymb/s)

(MHz)

(Mbit/s)

(MHz)

(MHz)

(dBW)

4,800

10,452

DVB-S2 8PSK

14449,160

11169,910

DVBS2

Video standard: HD 1080i50 10 bit

Audio 1: floor

Audio 2: floor

Dziennikarzy i fotoreporterów obsługujących uroczystość na WPL Warszawa – Okęcie prosimy o przybycie pod bramę Sztabową przy ul. Żwirki i Wigury 1C do godz. 10.30.

Dziennikarzy i fotoreporterów obsługujących uroczystość mszy żałobnej w Katedrze Polowej WP prosimy o przybycie do godz. 12.15.

Dziennikarzy i fotoreporterów obsługujących uroczystość pogrzebową na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach prosimy o przybycie do godz. 13.45.

Ze strony KPRM poszczególnymi punktami wydarzenia zajmują się:

