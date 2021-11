(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 Warszawa, 26 listopada 2021 r.

Udział premiera Mateusza Morawieckiego

w uroczystościach pogrzebowych uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego śp. Maurycego Mochnackiego

(akredytacje)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że w sobotę 27 listopada br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego śp. Maurycego Mochnackiego. Uroczystości rozpoczną się na płycie WPL Warszawa – Okęcie, następnie w Katedrze Polowej WP odbędzie się msza żałobna po której rozpocznie się uroczystość pochówku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Sygnał realizacyjny ze wszystkich punktów zapewnia TVP.

O programie prasowym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Centrum Informacyjne rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych

osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

GDPR – Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

🔊 Listen to this