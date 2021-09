(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Warszawa, 7 września 2021 r.

Udział premiera Mateusza Morawieckiego

w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. prał. Zdzisława Sochackiego

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że dzisiaj, tj. 7 września br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. prał. Zdzisława Sochackiego.

Program prasowy uroczystości:

godz. 12.00 msza żałobna

Katedra na Wawelu, Kraków

otwarte dla mediów

ok. godz. 14.30 uroczystość pogrzebowa na cmentarzu

Cmentarz Rakowicki, Kraków

otwarte dla mediów

Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Obowiązują zasady obsługi medialnej przyjęte przez organizatorów.

