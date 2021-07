(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Warszawa, 6 lipca 2021 r.

Udział premiera Mateusza Morawieckiego

w uroczystości przekazania projektu Ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 7 lipca br., o godz. 12.30 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystości przekazania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudęna ręce Marszałka Sejmu RP projektu Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

·przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa

