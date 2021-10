(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 Warszawa, 31 października 2021 r.

Udział premiera Mateusza Morawieckiego w szczycie klimatycznym COP26

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 1 listopada br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow.

Program prasowy:

Uwaga! Godziny podane wg czasu lokalnego. Czas w Wielkiej Brytanii = czas w Polsce – 1h

ok. godz. 16.00-17.00 wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w ramach World Leaders Summit

sala plenarna

photo opp – POOL

godz. 18.00 udział premiera Mateusza Morawieckiego w recepcji dla szefów państw i rządów z udziałem członków rodziny królewskiej

Kelvingrove Art Gallery and Museum

nie przewidziano obsługi medialnej

