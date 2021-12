(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 Warszawa, 12 grudnia 2021 r.

Udział premiera Mateusza Morawieckiego

w obchodach 40. rocznicy wprowadzenia

stanu wojennego

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro tj. 13 grudnia br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w obchodach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

w Warszawie.

Program prasowy:

godz. 10.55 Złożenie znicza przed tablicą upamiętniającą śp. Annę Walentynowicz

godz. 11.00 Msza Święta

godz. 12.00 Odsłonięcie pamiątkowej tablicy „Zginęli za wolną Polskę 1981-1989”

godz. 12.10 Złożenie zniczy przed tablicą upamiętniającą śp. Kornela Morawieckiego oraz tablicą poświęconą „Wszystkim bezimiennym bohaterom, którzy w latach 1981-1989 nie zawahali się poświęcić wolności, a nawet życia w walce o NSZZ „Solidarność” i niepodległą Rzeczpospolitą”

godz. 12.30 Uroczystość z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, podczas której Prezydent RP wręczy Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości zasłużonym działaczom NSZZ „Solidarność”, uczestnikom opozycji demokratycznej w PRL oraz osobom pielęgnującym pamięć o najnowszej historii Polski

·Przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

