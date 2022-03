(AGENPARL) – Roma, 20 marzo 2022 – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato la messa al bando del principale partito di opposizione ucraino nell’ambito di una repressione anti-russa.

Anche un certo numero di altri importanti partiti di opposizione sono stati banditi dal governo ucraino a causa dell’invasione russa in corso nel paese.

La principale vittima della repressione è la Piattaforma di opposizione — For Life, che alle elezioni generali del 2019 è stato il secondo partito politico più popolare in Ucraina dopo lo stesso “Servo del popolo” di Zelensky — dal nome dell’omonimo programma televisivo che ha interpretato Zelensky nei panni di un uomo normale che è diventato presidente, diventato famoso da un canale gestito dal controverso oligarca ucraino-israeliano Ihor Kolomoisky.

Secondo un rapporto di Der Spiegel , il divieto è stato annunciato domenica tramite videomessaggio e sospenderà l’attività del partito, che ha ottenuto il 13% dei voti nazionali nel 2020 e ha maggior successo nelle aree dell’Ucraina con grande etnia russa e popolazioni di lingua russa.

“Le attività di quei politici finalizzate alla divisione o alla collusione non avranno successo, ma riceveranno una risposta dura”, ha affermato il presidente Zelensky da Ukrajinska Pravda .

“Pertanto, il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ha deciso, data la guerra su vasta scala condotta dalla Russia e i legami politici che un certo numero di strutture politiche hanno con questo stato, di sospendere qualsiasi attività di un certo numero di partiti politici durante la legge marziale”, la dichiarazione è proseguita.

Secondo la pubblicazione, altri partiti banditi dall’editto del governo includono il Blocco di opposizione, l’Unione delle forze di sinistra, il Partito socialista progressista dell’Ucraina e il Partito della Sharia.

Secondo Der Spiegel , tutti i partiti banditi nel paese – precedentemente descritto come “ democratico ” dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden – sono stati considerati euroscettici, antiliberali o filo-russi dal governo Zelensky.

Nonostante sia cresciuto lui stesso come di lingua russa e abbia ottenuto buoni voti in quel segmento della popolazione ucraina prima di entrare in carica, questa non è la prima volta che Zelensky ha preso provvedimenti contro gruppi ritenuti filo-russi.

L’attuale governo aveva precedentemente messo agli arresti domiciliari il leader del partito Platform for Life Viktor Medvedchuk nel maggio 2021 per l’accusa di aver commesso un alto tradimento, con le autorità che sostenevano che il leader dell’opposizione avesse consegnato segreti militari alla Russia.

Zelensky ha anche bandito tre canali di notizie associati a Medvedchuk e preso di mira la famiglia e i colleghi dell’uomo.

“Con l’aiuto di strumenti legali, Medvedchuk è stato privato dell’opportunità di utilizzare i media e la proprietà statale per attaccare apertamente il paese e causare danni rovinosi alla sicurezza dello stato”, ha affermato Zelensky a giustificazione delle sue azioni.

Anche le nazioni occidentali hanno preso di mira i media legati alla Russia da quando Vladimir Putin ha intensificato le ostilità nel Donbas in una guerra su vasta scala, con l’ Unione Europea e il Regno Unito che hanno adottato misure per vietare la distribuzione di contenuti prodotti dall’emittente russa RT.

Nel frattempo, la Russia ha subito la propria, ancora più dura repressione su coloro che esprimono opposizione alla guerra, con migliaia di persone arrestate dalla polizia del paese per aver protestato contro il conflitto e persone che hanno diffuso quelle che lo stato ritiene informazioni “false” minacciate con significative pene detentive.

“Le viti vengono serrate a fondo”, ha affermato una ONG per i diritti umani attiva nel Paese. “Essenzialmente assistiamo alla censura militare”