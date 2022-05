(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Ucraina, Zanni (Lega): bene telefonata di Draghi, diplomazia per fermare guerra

Bruxelles, 26 mag – “La telefonata di Draghi a Putin è un passo in avanti importante nella giusta direzione, quella del dialogo. Da mesi Matteo Salvini e la Lega chiedono a gran voce che la diplomazia si sostituisca alle armi. Serve il massimo impegno da parte di tutti per raggiungere un cessate il fuoco e mettere fine alla guerra”.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Marco Zanni (presidente gruppo ID).

