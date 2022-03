(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Il MoVimento 5 Stelle voterà no all’aumento delle spese militari. Oggi la priorità è contrastare il caro bollette, un bonus energia per le piccole e medie imprese e incentivare le energie rinnovabili per diminuire la dipendenza dal gas russo.

In un momento come quello attuale di caro-bollette, dopo due anni di pandemia, e con la recessione che si farà sentire sulla pelle di famiglie e imprese, non si comprende per quale ragione le priorità debbano essere le spese militari”.

E’ quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA.

