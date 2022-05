(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Ci sono partiti in Italia che dicono di essere per la pace ma non perderebbero occasione per investire in nuovi armamenti. Si dicono ambientalisti e poi vorrebbero fare gli inceneritori. C’è un po’ di confusione”.

E’ quanto scrive sui social il sottosegretario SIBILIA.

Delia Cipullo

