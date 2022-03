(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“ Le scelte drammatiche di queste ore non devono mutare i nostri valori, le nostre scelte. La transizione ecologica va difesa, indipendentemente dalla situazione di crisi. Oggi con il Parlamento prendiamo posizioni ancora più forti in favore della difesa della libertà dell’Ucraina. Come europei ci prepariamo certamente a dei sacrifici in termini di emergenza energetica. Ma nessuno corra dietro a speculazioni politiche. Non arretreremo sulla direzione della transizione ecologica, da difendere strenuamente in favore dell’ambiente e per il futuro dei nostri cittadini, anche quello economico.”.

E’ quanto scrive sui social il sottosegretario SIBILIA.

Delia Cipullo

