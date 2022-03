(AGENPARL) – Roma, 17 marzo 2022 – Intervista a Soros del 25 maggio 2014.

FAREED ZAKARIA GPS della CNN presenta un’intervista con George Soros , presidente di Soros Fund Management e autore di The Tragedy of the European Union (2014). Soros ha parlato con Fareed delle azioni e delle intenzioni di Putin in Ucraina, dell’antisemitismo e del senso di nazionalismo in aumento in Ucraina e in Europa.

Sul GPS: l’Ucraina si staccherà dalla Russia?

FAREED ZAKARIA, HOST : George Soros ha fatto una delle più grandi fortune scommettendo sulle tendenze globali. Ed è profondamente turbato dagli eventi e dalle tendenze politiche in Ucraina in particolare… ma in Europa più in generale.

È appena tornato dalla regione. E si unisce a me per parlare di ciò che ha visto, di ciò che pensa e di dove sta mettendo i suoi soldi.

FAREED ZAKARIA, OSPITE : George Soros, piacere di averti con te.

GEORGE SOROS, GESTIONE DEL FONDO SOROS : Lo stesso qui.

ZAKARIA : Primo sull’Ucraina. Una delle cose che molte persone hanno riconosciuto di te è che tu, durante le rivoluzioni del 1989, hai finanziato molte attività dissidenti, gruppi della società civile nell’Europa orientale e in Polonia, nella Repubblica Ceca. Stai facendo cose simili in Ucraina?

SOROS : Beh, ho creato una fondazione in Ucraina prima che l’Ucraina diventasse indipendente dalla Russia. E da allora la fondazione funziona. E ha giocato un… un ruolo importante negli eventi ora.

ZAKARIA : Credi che l’Ucraina sarà in grado di affermare una sorta di indipendenza dalla Russia, un allineamento con l’Occidente, non — ma non un allineamento specifico, come nella NATO, ma una sorta di orientamento verso l’Occidente o i russi si fermeranno sempre? loro?

SOROS : No. Putin cercherà di destabilizzare l’Ucraina. Ma gli ucraini, la grande maggioranza degli ucraini, sono determinati a essere indipendenti dalla — dalla Russia. Non sarà facile, perché Putin ha scommesso il suo regime sulla destabilizzazione dell’Ucraina, perché è una minaccia per Ru, per il suo regime in Russia. Se hai libertà, media liberi e così via, e un’economia fiorente, ciò renderebbe il suo regime insostenibile.

ZAKARIA : Accusa gli ucraini di essere antisemiti, di essere pieni di fascisti antisemiti. Operi in Ucraina. Sei di origine ebraica. Hai rilevato un antisemitismo virulento in Ucraina?

SOROS : Ebbene, l’antisemitismo fa parte del DNA di quella parte del mondo. Quindi c’è l’antisemitismo. Ma c’è molto di più nel – nell’est, nella parte dominata dalla Russia. Questa è la — questa cosiddetta repubblica indipendente dove ci sono state reali — in realtà atrocità contro — contro ebrei e — e zingari.

ZAKARIA : Sei stato molto pessimista o… o cupo riguardo all’Europa. Ehm, pensi che in questa situazione in Ucraina, stai vedendo un altro aspetto della tragedia dell’Europa, la mancanza di azione collettiva?

SOROS : Sfortunatamente, l’Europa è molto debole. È preoccupato per i suoi problemi interni, che sono irrisolti. L’euro — la crisi dell’euro non è più una crisi finanziaria, si sta trasformando in una crisi politica. E lo vedrai alle elezioni. E… e Putin…

ZAKARIA : Spiega cosa significa.

Sarà: lo vedrai alle elezioni perché vedrai l’ascesa di forze nazionaliste e anti-europee?

SOROS : Sì. E, cosa interessante, sono supportati dalla Russia e dai filo-russi. Quindi la Russia è emersa come alternativa all’Unione Europea. Putin è uscito allo scoperto — in Ucraina con un’ideologia nazionalista basata sul nazionalismo etnico. Potreste chiamarlo russismo…

ZAKARIA : Giusto.

SOROS : — è una parola nuova per descriverlo, perché non voglio chiamarlo nazista, perché è molto simile a quello che avevi nel periodo tra le due guerre… fascismo. Sai…

ZAKARIA : Proteggere i propri gruppi etnici con la forza militare, se necessario…

SOROS : Beh, è ​​più di questo. È – come ideologia, un nuovo tipo di mito della superiorità russa. Se voi, coloro che guardano i discorsi di Putin, in realtà ha rivelato questo nuovo mito della superiorità genetica russa. Potresti averlo sentito in precedenza da qualcun altro. È una… una nuova ideologia basata sulla superiorità etnica russa.

ZAKARIA : E come dici tu, molti di questi nazionalisti che siamo noi, che stanno andando bene in Europa, queste elezioni europee sembrano molto filo-russe…

SOROS : Sì.

ZAKARIA : — se a sinistra oa destra. Credi che questo nazionalismo possa disgregare l’Unione Europea?

SOROS : Sì. È una vera minaccia. E… e l’Europa deve riconoscerlo. E dobbiamo riconoscerlo, in realtà. Dobbiamo avere una politica estera bipartisan. Lo avevamo e lo abbiamo perso. Quindi dobbiamo ristabilirlo, perché c’è una vera minaccia. È un ret — è una minaccia anche per l’America, perché ciò che sta accadendo in — in Ucraina e in — in Europa sta avendo ripercussioni in — in Asia. Sai, la… la piattaforma di perforazione cinese che sta stabilendo fatti sul campo…

ZAKARIA : Giusto.

SOROS : — in Vietnam…

ZAKARIA : (INCOMPRENSIBILE) con il Vietnam.

SOROS : — è una diretta conseguenza. E Putin è solo in Cina. E hanno un interesse comune. Ne stanno stabilendo uno, di — che è in realtà un anti—anti-americano.

ZAKARIA : Parole che fanno riflettere.

George Soros, grazie mille per essere venuto.

