(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 UCRAINA, SANT’EGIDIO: DOPO I LICEALI MANIFESTANO PER LA PACE ANCHE

GLI STUDENTI DELLE MEDIE INFERIORI

Lunedì 7 marzo in piazza del Campidoglio – Testimonianze dall’Ucraina e flashmob – Interviene anche il sindaco Gualtieri

Non si deve fermare la protesta contro la guerra e la volontà di far vincere la pace per il bene dell’Ucraina e del mondo intero. Dopo il successo della manifestazione di venerdì 4 marzo in piazza Vittorio, a cui hanno partecipato migliaia di studenti delle superiori, continua la mobilitazione dei Giovani per la Pace, movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio. Lunedì 7 marzo 2020, alle 10.00, è la volta degli studenti delle scuole medie inferiori in piazza del Campidoglio.

Aprirà la manifestazione la conferenza “Sì alla pace, no alla guerra!” con interventi di Paolo Impagliazzo, esperto in processi di pace della Comunità di Sant’Egidio e Lea Polgar, scampata alla deportazione degli ebrei, insieme ad alcune voci e testimonianze dalla Siria e dall’Ucraina e il saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

I Giovani per la Pace concluderanno l’incontro con un flash mob sulla scalinata del Campidoglio. Nel corso di questa manifestazione verrà rilanciata la proposta di esibire un fazzoletto/foulard bianco per aderire, con questo gesto simbolico, alla richiesta di un immediato cessate il fuoco e della fine delle ostilità.

Roma, 5 marzo 2022