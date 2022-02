(AGENPARL) – Roma, 24 feb 2022 – Il leader della Lega Matteo Salvini si è recato pochi minuti fa all’Ambasciata dell’Ucraina a Roma per consegnare un mazzo di tulipani bianchi in segno di solidarietà per le vittime e amicizia con il popolo sotto attacco. Oggi Salvini ha parlato con l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, per rinnovare i sentimenti di fratellanza e offrire tutto l’aiuto e il supporto possibili. Salvini ha auspicato lo stop immediato della guerra e la ripresa del dialogo.

Segue video