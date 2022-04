(AGENPARL) – lun 18 aprile 2022 18 aprile – Il tricolore è tornato a sventolare nella capitale dell’Ucraina . Da oggi è pienamente operativa a Kiev l’ambasciata italiana, una delle prime sedi diplomatiche tornate in città. Grazie all’ambasciatore Pier Francesco Zazo, che non ha mai lasciato il Paese in guerra, per il lavoro svolto in queste settimane di coordinamento e assistenza dei nostri connazionali residenti in Ucraina. E grazie ancora a lui e alla sua squadra per il coraggio di una scelta non facile, ma che rappresenta un importante segno di speranza oltre che di vicinanza al popolo ucraino da parte di chi non smette di credere nella forza della diplomazia.

Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato

🔊 Listen to this