(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 LA RETE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI DEL MUNICIPIO XIII DI ROMA IN PIAZZA PER LA PACE

Roma, 5 marzo 2022

Ci sarà anche la nascente rete delle associazioni e dei gruppi informali del Municipio XIII di Roma alla manifestazione per la Pace, che si terrà sabato 5 marzo, a partire dalle ore 13, in piazza della Repubblica a Roma, per dire “No” alla guerra in Ucraina. Le associazioni e i gruppi si sono riuniti in un percorso di costruzione di democrazia territoriale nel municipio XIII di Roma. Ognuna parteciperà con il proprio gruppo e con il proprio appello ma assieme attraverseranno le strade di Roma per dire basta alla guerra e all’invio di armi, per ribadire la necessità del disarmo e per costruire un sistema sociale ed economico che realizzi la giustizia e la pace.

Aderiscono alla rete Cattive Ragazze, Fridays For Future, Associazione Dario Simonetti, Associazione famiglie arcobaleno, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie Roma, Coordinamento Genitori Democratici XIII, Collettivo Caos, Associazione culturale Fuori Contesto, Ninanda, Il pane e le rose, Social Street Fornaci e Reds.