(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 Ucraina: Rojc (Pd), orrore raid russo a ospedale Mariupol

“Il bombardamento russo contro le città ucraine sta raggiungendo vertici di violenza intollerabile, è la tattica del terrore applicata alla popolazione civile e inerme. Il raid contro i reparti di maternità e pediatrico di un ospedale è puro orrore ed è una ragione in più per fermare questa follia che sta imperversando nella nostra Europa. Una ragione in più per stare dalla parte di chi rimane sotto le bombe, accogliere i profughi e aiutare chi resta a difendersi”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) commentando il bombardamento russo di un ospedale pediatrico a Mariupol, nel sud-est dell’Ucraina.