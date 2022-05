(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Ucraina, Rinaldi (Lega), da Bruxelles attacchi sconsiderati, Lega lavora per la pace

Bruxelles, 31 mag – “Del tutto sconsiderate e fuori luogo le polemiche strumentali che arrivano da Bruxelles. Mentre Matteo Salvini e la Lega parlano di pace e lavorano attivamente e senza sosta per raggiungere un cessate il fuoco per mettere fine alla tragedia in corso in Ucraina, la sinistra alleata del Pd e i partiti di maggioranza a in Ue preferiscono parlare di armi e guerra. Assurdo che chi desidera il cessate il fuoco venga attaccato in questo modo, strumentalizzando una crisi internazionale solo per fini elettorali di politica interna. Non ci risultano da parte di questi partiti di Bruxelles particolari iniziative per favorire il dialogo e la diplomazia: con che coraggio fanno polemica su chi vuole la pace? Prima di puntare il dito contro la Lega, la sinistra ci racconti dei suoi esponenti internazionali che per anni hanno fatto affari con il Cremlino e reso l’Europa dipendente dalla Russia”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega.

