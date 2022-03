(AGENPARL) – dom 06 marzo 2022 Ucraina. Rauti (FdI): FdI lancia campagna “Kiev chiama, Roma risponde”. Accogliere rifugiati che scappano da orrori

“Nella speranza che con l’iniziativa diplomatica si giunga il più presto possibile al cessate il fuoco, Fratelli d’Italia lancia la campagna “Kiev chiama, Roma risponde” per la raccolta di generi di prima necessità per il popolo ucraino. E chiede che si accolgano come rifugiati coloro che – in maggioranza, donne e bambini – scappano dagli orrori della guerra in Ucraina”.

Così il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti, ai microfoni dei Tg Rai.

________________________