UCRAINA, PROGETTO-LAVORO, COMUNE DI FERRARA E ASSOCIAZIONI AGRICOLE, UNITI PER INCONTRO DOMANDA E OFFERTA. ASSESSORE COLETTI: "INIZIATIVA NATA DALL' ASCOLTO DELLE ESIGENZE". UNANIME APPREZZAMENTO DI UNIMA, CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, LEGACOOP E CONFCOOPERATIVE

Ferrara, 14 apr – Progetto lavoro a sostegno della comunità ucraina e per dare risposte alle necessità di manodopera agricola: dalla partnership tra il Comune di Ferrara, Coldiretti, Confagricoltura, UNIMA, CIA, Legacoop Estense e Confcooperative è nata un’iniziativa per agevolare l’accesso al lavoro dei profughi in possesso della ricevuta rilasciata dalla Questura a seguito della domanda di permesso di soggiorno: i cittadini ucraini che, allo Sportello Sociale unico integrato di corso Giovecca 203 (nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9 alle 12), manifesteranno competenze e disponibilità al lavoro nei campi avranno la possibilità di consultare l’elenco aperto delle Associazioni di categoria che hanno raccolto dalle proprie associate esigenze di manodopera.

Gli interessati potranno così rivolgersi direttamente ai contatti forniti dalle Associazioni.

